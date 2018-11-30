Глушаков: играть в «Спартаке» было мечтой с детства

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на встрече с пациентами детской Филатовской больницы ответил на вопрос, за какую команду он хотел играть в детстве. «С детства болел за «Спартак» и всегда хотел играть за него. Моими кумирами были Тихонов и Цымбаларь. Здорово, что мне удалось с ними встретится и познакомится», — сказал футболист. Он также ответил на вопрос детей, насколько дружный в «Спартаке» коллектив. «Мы дружим. Все друг за друга, если бы мы не дружили и не защищали друг друга, то у нас бы ничего не получалось», — добавил Глушаков. Ранее сообщалось, что Глушаков, Комбаров, Ещенко и Ребров посетили Филатовскую больницу.