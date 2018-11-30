Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушаков: играть в «Спартаке» было мечтой с детства 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на встрече с пациентами детской Филатовской больницы ответил на вопрос, за какую команду он хотел играть в детстве.
«С детства болел за «Спартак» и всегда хотел играть за него. Моими кумирами были Тихонов и Цымбаларь. Здорово, что мне удалось с ними встретится и познакомится», — сказал футболист.
Он также ответил на вопрос детей, насколько дружный в «Спартаке» коллектив.
«Мы дружим. Все друг за друга, если бы мы не дружили и не защищали друг друга, то у нас бы ничего не получалось», — добавил Глушаков.
Ранее сообщалось, что Глушаков, Комбаров, Ещенко и Ребров посетили Филатовскую больницу.
RT на русском: последние новости
Кононов высказался о нападении фаната на Глушакова во время матча ЛЕ с «Рапидом» Дзюба провёл совместную тренировку с бойцом UFC Волковым Директор «Чертаново» поделился планами на выход в РПЛ
Денис Глушаков , Спартак , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»1
Медведева отреклась от русского языка340
Объявлен лучший футболист недели в ЛЧ
Лисин избран президентом ISSF
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение