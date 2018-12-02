«Реал» взял верх над «Валенсией»

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Валенсией» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Счет на 8-й минуте открыл защитник гостей Даниэль Васс , переправивший головой мяч в свои ворота.

«Реал» с 23 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Валенсия» на 13-й строчке — 17 очков.

В следующем туре мадридцы 9 декабря на выезде сыграют с «Уэской», а команда Марселино Тораля днем ранее примет «Севилью».