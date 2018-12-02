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«Реал» взял верх над «Валенсией» 

LiveSport.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: twitter.com/realmadrid
Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Валенсией» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Счет на 8-й минуте открыл защитник гостей Даниэль Васс, переправивший головой мяч в свои ворота.
А на 83-й минуте нападающий мадридцев Лукас Васкес удвоил преимущество своей команды, забив с передачи Карима Бензема.
«Реал» с 23 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Валенсия» на 13-й строчке — 17 очков.
В следующем туре мадридцы 9 декабря на выезде сыграют с «Уэской», а команда Марселино Тораля днем ранее примет «Севилью».
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Лукас Васкес , Даниэль Васс , Карим Бензема , Реал , Футбол
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