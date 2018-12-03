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Жена Мамаева обвинила футболиста в измене 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене, сообщает "Советский спорт".
Утром 8 октября нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Мамаева отметила, что из-за подруги мужа произошел конфликт возле гостиницы "Пекин" с Соловчуком.
"Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса. Вот такие видео выкладывала. P. s. нашу дочь зовут Алиса", — написала Мамаева в инстаграме.
Ранее жена Мамаева возмутилась отсутствием свидетелей в деле о нападениях.
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Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Советский спорт , Футбол , Видео
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