«Бельгия — жесткий фаворит»: что ждет Россию в отборе к Евро

2 декабря в столице Ирландии Дублине прошла жеребьевка квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020. Сборной России, попавшей в группу I, в соперники достались Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. «Газета.Ru» оценивает перспективы команды Станислава Черчесова

Сборная России в 2018 году провела шикарный домашний чемпионат мира, где уверенно вышла после двух туров из группы, прошла в 1/8 финала в серии пенальти Испанию, а затем тоже лишь по послематчевым 11-метровым уступила Хорватии, остановившись в шаге от полуфинала главного турнира четырехлетия.

Здорово подопечные Станислава Черчесова начали и Лигу наций УЕФА, дважды обыграв турок и сыграв вничью с Швецией. В последнем матче в Мальме, чтобы выиграть свою группу и подняться в элитный дивизион, достаточно было добиться ничьей против «Тре крунур», но ослабленной из-за потери почти всех лидеров образца ЧМ-2018 команде сделать этого не удалось.

В итоге Россия не получила на данный момент не только места в Лиге А нового турнира УЕФА, но и бонусного шанса отобраться на чемпионат Европы — 2020, если этого не удастся сделать в обычном отборочном цикле, — он тоже достался шведам.

Теперь нашей национальной сборной обязательно нужно занимать одно из двух первых мест в своей подгруппе I, куда ее отрядила жеребьевка квалификации. Сделать это будет не так-то просто — соперники хороши и опасны.

Бельгия

Сборная Бельгии — безоговорочный фаворит нашей отборочной группы. Но Россия изначально была посеяна во второй корзине, и стоило ли ожидать из первой несильного соперника? Да и кто там, собственно, слабый?

Пожалуй, слабее бельгийцев выглядят поляки, у которых, правда, есть Роберт Левандовски , а все остальные игроки тоже выступают в топ-чемпионатах, возможно, еще хорваты, голландцы и швейцарцы.

Но с первыми мы уже играли в четвертьфинале чемпионата мира, где они дошли до решающего матча, и чей лидер — Лука Модрич — завтра получит «Золотой мяч»; вторые возрождаются и в доказательство вышли в плей-офф Лиги наций, обставив в подгруппе двух последних чемпионов мира Францию и Германию; а третьи хлопнули как раз Бельгию в решающей игре за победу в своей подгруппе нового турнира — 5:2.

Бельгия — это бронзовый призер последнего чемпионата мира и вообще сборная с одним из самых талантливых поколений игроков в мировом футболе.

Эден Азар , Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа — это игроки, которые входят в число суперзвезд первой величины в мировом футболе.

Азар — фантастический дриблер, один из лучших в мире, претендент на «Золотой мяч» и человек, совершавший больше всех удачных обводок на мундиале. Де Брюйне — плеймейкер, фантастически видящий поле и управляющий игрой в центре. Он контролирует темп и направление атак и создает разницу между своей командой и соперником.

Куртуа — лучший голкипер чемпионата мира по версии ФИФА, лучший голкипер года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) и просто человек, который шикарно, несмотря на всю критику, играет на последнем рубеже мадридского «Реала»

Заслуживает отдельного абзаца и сам испанский тренер, раньше подвергавшийся критике за отказ от полузащитника «Ромы», а ныне «Интера» Раджи Наингголана. Мартинес выстраивает очень интересную систему игры. При нем «красные дьяволы» очень хороши как в позиционной атаке, так и в стремительных контрвыпадах (спросите у Японии).

Россия имеет не самую приятную статистику встреч с бельгийцами. На ЧМ-2002 эта сборная не пустила нас в плей-офф (2:3), а уже с нынешним поколением мы встречались на мундиале-2014 и тогда уступили 0:1 с голом в концовке, хотя по игре могло быть хуже.

Уже при Черчесове была ничья в товарищеском матче, когда наша сборная ушла со счета 1:3 на 3:3 в последние десять минут, но все же это не так показательно, как официальные встречи.

Если в квалификации к чемпионату Европы нам удастся хотя бы зацепить против бельгийцев ничью дома — это будет уже хороший результат. Ну, а одна победа в двух поединках — просто отличный.

Шотландия

Сборная Шотландии, доставшаяся России из третьей корзины, — один из наихудших из возможных вариантов. Получить Финляндию, Болгарию или Израиль вместо упертых горцев Алекса Маклиша было бы куда приятнее.

Шотландцы вроде бы не хватают футбольных звезд с неба, но это обманчивое впечатление об этой сборной. Для начала, это единственный коллектив нашей подгруппы, кто имеет подушку безопасности в виде места в дополнительном отборочном плей-офф за путевку на Евро-2020.

В дивизионе С Лиги наций команда Маклиша смогла выйти триумфатором из сражений с Албанией и Израилем. Балканцев британцы переиграли по сумме матчей с общим счетом 6-0, а израильтян смогли одолеть после гостевого поражения (1:2) в решающий момент дома (3:2).

Да, на чемпионате мира — 2018 мы этой сборной не увидели, но, между прочим, в сложной группе с Англией, Словакией и Словенией она не потерпела ни одного поражения в шести отборочных играх в 2017 году.

С Англией в Глазго шотландцы вообще едва не сотворили историю, превратив в последние пять минут счет 0:1 в 2:1, и лишь супербомбардир Гарри Кейн уберег «трех львов» от провала. Так что, если бы не крупные фиаско от англичан и словаков (дважды по 0:3) в 2016 году, команда Маклиша вполне могла бы доехать до России раньше, чем в отборе к следующему Евро.

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться — матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.

Кипр

Сборная Кипра в розыгрыше Лиги наций УЕФА смогла набрать четыре очка в поединках со Словенией, что уже является определенным знаком качества.

Также подопечные Рана Бен-Шимона уже встречались с бельгийцами в отборочном турнире к чемпионату мира и очень им помогли, одолев на своем поле Боснию и Герцеговину (3:2).

Если позволить себе против этого оппонента расслабленность — расплата последует незамедлительно, что уже бывало с российскими футболистами в 90-х годах (выездная ничья 1:1 в отборе к ЧМ-98).

Известных футболистов здесь нет, разве что Константинос Лайфис из бельгийского «Стандарда» да Пьерос Сотериу из датского «Копенгагена» знакомы «Краснодару» и «Зениту» по матчам Лиги Европы. Но как раз, когда соперник не особенно знаком и слаб на бумаге, слишком велик риск позволить себе его недооценить.

Против Кипра России просто необходимо будет брать шесть очков, иначе можно легко пролететь мимо континентального первенства.

Казахстан

Казахстан не одержал ни одной победы на пути к ЧМ-2018, хотя были домашние ничьи с Польшей и Румынией, а в Лиге наций чаще расходился с соперниками миром и стабильно уступал грузинам, так что успеха не добился.

При этом можно не сомневаться, что на Россию подопечные Станимира Стойлова выйдут с особым настроем.

Хватит ли этого команде, собранной из малоизвестных игроков, выступающих в основном в чемпионате Казахстана?

Станислав Черчесов вполне может обратиться за консультацией к Андрею Аршавину , еще недавно игравшему за местный «Кайрат». Но в любом случае брать шесть очков наша сборная здесь обязана.

Сан-Марино

Как и в играх с Сан-Марино, конечно же. Это квинтэссенция футбольного карлика, самая слабая команда Европы.

Ноль очков и ноль голов в группе низшего дивизиона Лиги наций с Белоруссией, Молдавией и Люксембургом.

«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

Бельгия — жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!»