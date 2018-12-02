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Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро-2020 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил соперников по отборочному этапу к чемпионату Европы 2020 года. Слова специалиста приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Бельгия — первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером Чемпионата мира. Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. Шотландский "Рейнджерс" видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников», — подчеркнул Черчесов.
Тренер также пожалел о том, что в группу не попала сборная Хорватии. «Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте», — сказал специалист.
Жеребьевка состоялась ранее 2 декабря в Дублине. Сборная России попала в группу I, где сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Всего же в отборочном турнире сыграют 55 сборных, разделенные на 10 групп.
Отборочный турнир стартует в марте 2019 года и завершится в ноябре. Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
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Станислав Черчесов , РФС , Футбол
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