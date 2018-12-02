УЕФА утвердил создание третьего еврокубкового турнира

Третий еврокубковый турнир получил название UEFA Europa League 2 (UEL2) и состоится в 2021-2024 годах. Схема будет такой же, как и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам заседании исполкома.

К участию допустят 32 команды, их поделят на восемь групп. Начиная с 1/8 финала будет стартовать плей-офф, но перед ним будет проведён дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие второе место в своей группе UEL2 и третье — в группе Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Матчи будут проводить по четвергам.

Благодаря этому турниру, изменится формат Лиги Европы. В основной стадии будут играть 32 команды, а не 48.

Ранее News.ru сообщал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить расписание еврокубков из-за возможного создания Суперлиги, в котором будут участвовать 16 клубов. Матчи Лиги чемпионов, которые проводятся во вторник и среду, могут быть перенесены на выходные. Между тем, в будние дни планируется проводить матчи национальных сборных.