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«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приобретении полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает "Советский спорт".
По информации Paris United, французский клуб уже контактировал с представителями сине-бело-голубых. Отмечается, что действующий чемпион Франции готов приобрести хавбека в зимнее трансферное окно за $25 млн, однако "Зенит" хочет сохранить аргентинца до конца сезона.
Паредес в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.
Ранее сообщалось, что "Милан" хочет включить своего футболиста в сделку по Паредесу.
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