Нападающий «Зенита» мог перейти в ЦСКА 

Черногорский нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды в тульском "Арсенале", рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
Нынешний контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2020 года.
"Я опытный человек в плане аренд, но когда возвращался в "Зенит" в последний раз, думал, что у меня как никогда много шансов заиграть. И не только потому, что Семак стал тренером — просто я отыграл первый полный сезон в России. Подумал, что в меня поверят и дадут мне шанс, но клуб решил по-другому. Мне 24, надоело кататься по арендам. Больше не хочу в них уходить. Летом был вариант с ЦСКА, но давайте без подробностей", — сказал Джорджевич.
За годы в российском чемпионате Джорджевич провел 52 матча, забив 11 мячей.
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