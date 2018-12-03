Полузащитник «Локомотива» пропал

Футболист «Локомотива» выпил с другом и пропал

Мать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина заявила в полицию о его исчезновении. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам женщины, 30 ноября 18-летний Ломакин отправился в медицинский центр клуба, переночевал там и перестал выходить с ней на связь. Телефон хавбека обнаружился в автомобиле такси только 2 декабря.

Матери футболиста удалось установить, что Ломакин вместе с другом распивали алкоголь. О том, как именно они проводили время, его собутыльник вспомнить не смог. Женщина уведомила полицию, что после употребления препарата «Тропикамид» поведение ее сына может стать неадекватным.

Ломакин выступает за молодежный состав «Локомотива». Последний раз в основе команды он выходил на сентябрьский матч против московского «Динамо». В сезоне-2018/2019 Ломакин провел три матча за «молодежку» московского клуба.