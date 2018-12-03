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Лиса "установила" личность погибшего из "Локомотива"

Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым 

Рамблер 2 часа назад
Пропавший без вести футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Об этом стало известно телеграм-каналу Hue.
Ранее СМИ сообщили, что мать Ломакина заявила в полицию о его исчезновении. В своем заявлении женщина сообщила, что 30 ноября ее 18-летний сын прибыл в ДЦ ФК «Локомотив» ради прохождения медицинских процедур, провел там ночь и перестал выходить на связь.
Полузащитник «Локомотива» пропал
2 декабря женщине удалось дозвониться по номеру мобильного телефона сына, однако на звонок ответил некий мужчина. Он представился таксистом и объяснил, что Ломакин забыл телефон в его машине, когда тот куда-то подвозил футболиста и его друга по имени Иван.
После этого заявительница связалась с Иваном. Молодой человек рассказал, что виделся с Ломакиным, однако не помнит, где именно, так как оба употребляли алкоголь.
Также в своем заявлении мать упомянула, что иногда ее сын ведет себя «неадекватно», потому что принимает лекарство «Тропикамид».
По данным Hue, накануне Ломакин был найден мертвым, а предварительной причиной его смерти названо переохлаждение.
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Футбол , Видео
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