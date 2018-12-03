УЕФА запретил матчи в ряде регионов Украины из-за военного положения

Исполком УЕФА принял решение запретить проводить матчи в регионах, где действует военное положение. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление организации.

Также исполком запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион с действующим военным положением.

Ранее УЕФА перенес матч Лиги Европы между украинской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» из Полтавы в Киев из-за военного положения, введенного в 10 украинских регионах.