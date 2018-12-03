Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лиса "установила" личность погибшего из "Локомотива"
Лиса "установила" личность погибшего из "Локомотива"

УЕФА запретил матчи в ряде регионов Украины из-за военного положения 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: EPA
Исполком УЕФА принял решение запретить проводить матчи в регионах, где действует военное положение. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление организации.
Также исполком запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион с действующим военным положением.
Ранее УЕФА перенес матч Лиги Европы между украинской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» из Полтавы в Киев из-за военного положения, введенного в 10 украинских регионах.
26 ноября Верховная рада Украины одобрила указ президента страны Петра Порошенко в введении военного положения в 10 областях сроком на 30 дней. Решение о военном положении было принято после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля за нарушение границы РФ.
Петр Порошенко , УЕФА , Верховная Рада , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым95
Детские хоккейные команды устроили массовую драку43
Лиса «установила» личность погибшего из «Локомотива»1
Ефимова показала откровенное фото4
Определено место проведения финала Лиги наций
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
00:23
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:03
Канадский боксер впал в кому после боя с украинцем
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение