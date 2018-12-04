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Песков прокомментировал дело Мамаева и Кокорина 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должны судить за драки по всей строгости закона. Об этом сообщает ТАСС.
История Кокорина и Мамаева обсуждалась на встрече Пескова со студентами МГИМО. Представитель Кремля отвечал на вопрос о футболистах и поинтересовался мнением задавшего вопрос студента.
«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?» — спросил он.
Студент ответил, что футболисты должны столкнуться со строгим судом.
«Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили», — подчеркнул Песков.
По мнению пресс-секретаря президента, талант или бесталанность футболистов в этой ситуации значения не имеют. Только суд может решить, было ли преступление, какое именно и какое за это должно последовать наказание.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
Министр спорта Павел Колобков заявил, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ по футболу. В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
Комментарии
Дмитрий Песков , Павел Мамаев , Павел Колобков , Александр Кокорин , Зенит , МГИМО , Футбол
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