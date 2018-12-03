Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Мамаева не стал комментировать обвинения в измене футболиста 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать заявление супруги футболиста Аланы Мамаевой об измене мужа.
«Я комментировать не буду. Информация из соцсетей явно не соответствует действительности», — сказал Бушманов в эфире радиостанции НСН.
Ранее в Instagram Аланы Мамаевой появился пост, в котором она заявила, что конфликт с водителем у гостиницы «Пекин» начался из-за «девки», на которую Павел променял семью.
«Мой «муж» семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева и разместила в открытом доступе номер телефона соперницы.
Позже пост был удален, но в Сети остались скриншоты публикации.
Дальнейшими подробностями девушка принялась делиться с подписчиками в прямом эфире. Алана со слезами на глазах рассказала, что ее муж по-прежнему переписывается с разлучницей, а на ее признания в любви не отвечает. Позже видео также было удалено.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, отмечая 10-летие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся под арестом.
Комментарии
Павел Мамаев , Александр Кокорин , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине урежут еврокубки12
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым126
«Зенит» потерпел крупное поражение в РПЛ5
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса12
Раскрыта правда о проигрыше Медведевой на ОИ106
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение