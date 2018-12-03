Адвокат Мамаева не стал комментировать обвинения в измене футболиста

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать заявление супруги футболиста Аланы Мамаевой об измене мужа.

«Я комментировать не буду. Информация из соцсетей явно не соответствует действительности», — сказал Бушманов в эфире радиостанции НСН.

Ранее в Instagram Аланы Мамаевой появился пост, в котором она заявила, что конфликт с водителем у гостиницы «Пекин» начался из-за «девки», на которую Павел променял семью.

«Мой «муж» семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева и разместила в открытом доступе номер телефона соперницы.

Позже пост был удален, но в Сети остались скриншоты публикации.

Дальнейшими подробностями девушка принялась делиться с подписчиками в прямом эфире. Алана со слезами на глазах рассказала, что ее муж по-прежнему переписывается с разлучницей, а на ее признания в любви не отвечает. Позже видео также было удалено.