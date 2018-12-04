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Черчесов: выступление сборной России в 2018 году нужно оценивать не по двум поражениям 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Выступление сборной России по футболу в 2018 году надо оценивать не по двум последним поражениям, а в целом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила будущему серебряному призеру сборной Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе турнира российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, обыграли команду Египта (3:1) и уступили сборной Уругвая (0:3), а в 1/8 финала в серии пенальти переиграли команду Испании (1:1, 4:3 — пенальти). В последних двух встречах 2018 года россияне потерпели поражения — в товарищеском матче с командой Германии (0:3) и игре группового раунда Лиги наций со сборной Швеции (0:2). Из-за неудачи в игре со шведами россияне не смогли пробиться в высший дивизион турнира.
"Проигрывать всегда неприятно, но эти два поражения — рабочие моменты, они не должны все перечеркнуть, — сказал Черчесов. — Надо оценивать год не по ним, а в целом. А главным в 2018-м стал чемпионат мира в России и выступление на нем национальной сборной, которая пробилась в четвертьфинал".
Ранее сборная России никогда не преодолевала групповой раунд чемпионата мира.
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Комментарии9
Станислав Черчесов , ИТАР-ТАСС , Футбол
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