Черчесов: Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить свое поведение

8 октября Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел около 8:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин", избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой ). Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

"История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом, — сказал Черчесов. — Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту".

"Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что", — отметил тренер.

Также Черчесов ответил на вопрос о возможности возвращения игроков в большой футбол.

"Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном", — сказал главный тренер сборной России.

Участники инцидента арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".