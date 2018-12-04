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В разгроме «Зенита» от «Арсенала» нашлась вина Кокорина 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков оценил игру «Зенита» в выездной встрече 16-го тура РПЛ с тульской командой.
Кирьяков заявил, что питерцам не хватает таких игроков, как Александр Кокорин. «Зенит» проиграл тулякам со счётом 2:4.
«Думаю, что «Зениту» нужен ещё один форвард. Скоростные качества и индивидуальное мастерство Кокорина пригодились бы «Зениту». Но, к сожалению, до марта, а то и позже, мы его не увидим», — добавил специалист.
Кокорин, его 19-летний брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев решением столичного Тверского суда арестованы до 8 декабря 2018 года. Компания обвиняется по статьям «Побои» и «Хулиганство». Игроки находятся в СИЗО «Бутырка».
News.ru писал, что Черчесов отказался казнить Кокорина и Мамаева.
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Павел Мамаев , Сергей Кирьяков , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Футбол
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