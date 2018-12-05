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Суд приобщил к делу Мамаева письмо от ФК «Краснодар» 

RT на русском + ещё 50 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тверской районный суд Москвы при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока заключения хавбека «Краснодара» Павла Мамаева приобщил к делу письмо от футбольного клуба.
Об этом сообщает корреспондент RT.
Письмо от клуба было подано судье вместе с заявлением от отца и жены футболиста, в котором говорится, что в случае домашнего ареста спортсмен будет жить в Краснодаре.
11 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.
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