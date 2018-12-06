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«Бавария» потратит рекордную сумму на двух игроков 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мюнхенская "Бавария" предстоящим летом может побить собственный трансферный рекорд, утверждает "Советский спорт".
Немецкий клуб готов приобрести двух футболистов амстердамского "Аякса" за €150 миллионов, сообщает Bild. Речь идет о 19-летнем защитнике Маттиса де Лигте и 21-летнем полузащитнике Френки де Йонге. Также на талантливых футболистов претендует испанская "Барселона".
В нынешнем сезоне де Лигт провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забив три мяча. На счету де Йонга два гола в 22 играх за амстердамцев.
Предыдущая рекордная трата "Баварии" — покупка у французского "Лиона" полузащитника Корентена Толлисо за €41,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что "Бавария" не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста.
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