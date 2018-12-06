«Бавария» потратит рекордную сумму на двух игроков

Мюнхенская "Бавария" предстоящим летом может побить собственный трансферный рекорд, утверждает "Советский спорт"

Немецкий клуб готов приобрести двух футболистов амстердамского "Аякса" за €150 миллионов, сообщает Bild . Речь идет о 19-летнем защитнике Маттиса де Лигте и 21-летнем полузащитнике Френки де Йонге. Также на талантливых футболистов претендует испанская "Барселона".

В нынешнем сезоне де Лигт провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забив три мяча. На счету де Йонга два гола в 22 играх за амстердамцев.

Предыдущая рекордная трата "Баварии" — покупка у французского "Лиона" полузащитника Корентена Толлисо за €41,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста.