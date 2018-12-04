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В Аргентине собака совершила сэйв 

Евро-футбол.Ру + ещё 6 19 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Забавный эпизод произошел во время матча третьего аргентинского дивизиона между командами "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно".
Вратарь гостей пытался быстро ввести мяч в игру с рук, но попал в соперника. Игровой снаряд полетел в пустые ворота, но выскочившая на поле собака совершила сэйв.
Стоит сказать, что гол в любом случае не был бы засчитан, ведь чуть раньше арбитр дал свисток о нарушении правил.
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