В Аргентине собака совершила сэйв 

Забавный эпизод произошел во время матча третьего аргентинского дивизиона между командами "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно".
Вратарь гостей пытался быстро ввести мяч в игру с рук, но попал в соперника. Игровой снаряд полетел в пустые ворота, но выскочившая на поле собака совершила сэйв.
Стоит сказать, что гол в любом случае не был бы засчитан, ведь чуть раньше арбитр дал свисток о нарушении правил.
Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl— Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4 декабря 2018 г.