В Аргентине собака совершила сэйв

Забавный эпизод произошел во время матча третьего аргентинского дивизиона между командами "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно".

Вратарь гостей пытался быстро ввести мяч в игру с рук, но попал в соперника. Игровой снаряд полетел в пустые ворота, но выскочившая на поле собака совершила сэйв.

Стоит сказать, что гол в любом случае не был бы засчитан, ведь чуть раньше арбитр дал свисток о нарушении правил.