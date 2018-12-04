Игрок «Локомотива» заявил об угрозах

Баринов рассказал, что его семье угрожали после кричалки в адрес «Спартака»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что после оскорбительного заряда в адрес «Спартака» его семье начали поступать угрозы. «Пришло около 2500 сообщений с угрозами, в том числе семье. Писали, что мы вас найдём, порежем. Просил сестру блокировать таких людей. Я нигде не извинялся, кроме своего поста в Instagram, где я объяснил, что это были эмоции, — сказал футболист для канала «Локомотива» в YouTube. Баринов также рассказал и смешной случай, который произошёл в данной ситуации. «Один парень зашёл на мою страницу «Вконтакте» и начал писать угрозы всем моим друзьям. Я обратился к сотруднице нашей пресс-службы, она написала в службу безопасности, и он удалил страницу. Выяснилось, что он болельщик «Локомотива» и ему стало обидно, потому что он получил по лицу за эти мои выкрики», — рассказал он. Ранее фанат «Спартака» объяснил, зачем выбежал на поле в матче с «Локомотивом».