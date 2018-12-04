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Форвард «Спартака» высказался о ситуации вокруг Глушакова 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Спартака" Луис Адриано поделился мнением о ситуации с полузащитником Денисом Глушаковым, против которого ополчились некоторые фанаты, передает RT.
Форвард считает, что сложившаяся ситуация затрагивает не только Глушакова, но и всю команду.
"Безусловно, сложившаяся ситуация сказывается на коллективе. Ведь мы не просто выходим на поле, чтобы выполнить свою работу на пустом стадионе. Мы играем при людях и для людей, и нам нужна их поддержка! Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду, так как мы единый организм.
Я говорю о Денисе Глушакове, который, несмотря на такое отношение со стороны группы фанатов, бьется на поле и делает все для победы. Лично мне приятно видеть такую самоотдачу в сложившейся ситуации. Она говорит о многом", — заявил бразильский игрок.
Ранее Аршавин поддержал Глушакова в связи с критикой фанатов "Спартака".
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