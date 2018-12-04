Кокорин и Мамаев встретились в суде 

Сегодня Тверской суд Москвы будет рассматривать ходатайство обвинения о продлении ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александра Кокорина. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию фотографии спортсменов из суда.
Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты с компанией друзей избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину. Тверской суд Москвы отправил спортсменов под арест до 8 декабря. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Осуждение только по статье «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.