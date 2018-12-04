Модрич избежал тюрьмы. За «Золотой мяч» ему простили всё

Лука Модрич переживает лучший период в своей жизни. В ночь с понедельника на вторник полузащитник Колинды Грабар-Китарович. переживает лучший период в своей жизни. В ночь с понедельника на вторник полузащитник «Реала» и вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии выиграл «Золотой мяч». Весь мир увидел слёзы счастливых родителей Модрича, улыбки его жены и троих детей, душевное поздравление от президента страны

В этот же день стало известно, что с 33-летнего футболиста сняты обвинения в даче ложных показаний по уголовному делу. Лука обвинялся в лжесвидетельстве в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Вообще-то ещё в октябре пришла информация о снятии с Модрича обвинения по решению муниципального уголовного суда. При этом никаких конкретных объяснений не последовало. Уточнялось только, что хорватская прокуратура сможет обжаловать вердикт. Теперь появились новые данные: окружной суд Загреба оставил принятое решение в силе. Модрич официально чист перед законом.

В июне 2018-го Здравко Мамич был приговорён к тюремному заключению сроком на 6,5 лет, кроме того, получили наказания его брат Зоран (четыре года и 11 месяцев), бывший директор местной федерации футбола Дамир Врбанович (три года) и бухгалтер «Динамо» Милан Пернар (четыре года и два месяца). Этих людей обвинили в многомиллионных растратах средств клуба и махинациях с трансферами Модрича, а также других игроков.

Здравко и Зоран Мамичи (это бывший главный тренер) были замешаны в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвинили братьев в хищении 17,3 млн долларов из бюджета «Динамо», начиная с 2008 года, и невыплате налогов в размере 1,8 млн долларов. Сообщалось, что руководители загребского клуба не декларировали комиссионные за переход футболистов в зарубежные команды. В ноябре 2015-го Здравко Мамича арестовали, однако потом отпустили под залог.

Модрич проходил в качестве свидетеля по этому делу. В 2015 и 2017 годах полузащитник вызывался на допрос, где рассказывал относительно своего перехода из «Динамо» в «Тоттенхэм». Показания Луки и нынешнего защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена считались ключевыми в расследовании. Английский клуб купил хорвата за 21 млн евро в июле 2008-го. Следствие утверждало, что показания Модрича в разные годы имели несоответствия — футболисту грозило от пяти месяцев до шести лет тюремного заключения.

«Думаю, что «Динамо» получило 21 или 23 млн евро за мой переход в «Тоттенхэм», — так звучало одно из показаний Модрича. — Часть средств была передана мне по контракту, который я подписал с клубом из Загреба. В договоре значилось деление этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича. По этому соглашению я отдал ему деньги. Взял деньги в банке, а потом передал их брату и сыну обвиняемого».