Названа причина смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»

Причинами смерти 18-летнего футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина стали инсульт и переохлаждение. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Ранее сообщалось, что тело футболиста было обнаружено на юге столицы на берегу реки Городня. Камеры наблюдения зафиксировали последние минуты жизни спортсмена: на записи видно, как юноша, качаясь, идет по берегу реки, потом падает в овраг.

За два дня до этого Ломакин уехал из дома на медицинские процедуры. Последним его видел друг, с которым они вместе ехали в такси и распивали алкогольные напитки.

Алексей Ломакин был воспитанником академии «Локомотива», он выступал за молодежную команду клуба.