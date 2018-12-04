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Названа причина смерти 18-летнего футболиста «Локомотива» 

Рамблер 2 часа назад
Причинами смерти 18-летнего футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина стали инсульт и переохлаждение. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что тело футболиста было обнаружено на юге столицы на берегу реки Городня. Камеры наблюдения зафиксировали последние минуты жизни спортсмена: на записи видно, как юноша, качаясь, идет по берегу реки, потом падает в овраг.
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За два дня до этого Ломакин уехал из дома на медицинские процедуры. Последним его видел друг, с которым они вместе ехали в такси и распивали алкогольные напитки.
Алексей Ломакин был воспитанником академии «Локомотива», он выступал за молодежную команду клуба.
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