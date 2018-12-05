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Черчесов поставил оценку сборной России за выступление на ЧМ-2018 

RT на русском 3 часа назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Поклон нашим болельщикам, без них мы бы ничего не добились. Команда и тренерский штаб делали всё возможное и невозможное, чтобы чемпионат мира прошёл не без хозяйки турнира. Мы сделали максимум и показали свой футбол. Эмоционально мундиаль прошёл на пятёрочку, а по-спортивному — на четвёрочку. Без плюса, надо быть объективными», — заявил Черчесов.
Он отметил, что самой трудной была борьба с сбой.
«На последнем сборе нас серьёзно подкосили травмы и было мало времени на подготовку, чтобы из хороших футболистов сделать способную команду», — добавил специалист.
Под руководством Черчесова сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Черчесов признан тренером года по версии Минспорта.
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