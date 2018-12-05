Следователь: Мамаев и Кокорин могут скрыться от правосудия

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут скрыться от следствия, если их отпустить под залог, сообщает корреспондент News.ru из зала Тверского суда Москвы.

«Преступления были совершены с особым цинизмом в короткий промежуток времени. Обстоятельства для нахождения обвиняемых под стражей не изменились. В случае избрания мной меры пресечения обвиняемые могут скрыться от предварительного», — говорится в ходатайстве правоохранительных органов.

Ранее News.ru сообщал о начале судебного заседания по делу фигурантов. Решается вопрос о продлении ареста подозреваемых. Адвокаты игроков попросили отпустить подзащитных под залог в 10 млн рублей.