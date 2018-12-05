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Обещавший избавиться от Мамаева «Краснодар» вступился за игрока 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев получил положительную характеристику от клуба. Об этом из зала суда, где решается вопрос о продлении ареста игрока, сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
«Судья говорит, что "Краснодар" предоставил суду положительную характеристику по Мамаеву», — написал журналист.
Клуб вступился за Мамаева несмотря на намерение расстаться с полузащитником. 9 октября пресс-служба «Краснодара» выступила с заявлением, что руководство ищет возможность расторгнуть контракт со своим игроком.
Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом.
8 октября Кокорин и Мамаев учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одной из столичных кофеен.
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