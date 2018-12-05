Аршавина опять позвали в Казахстан

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что клуб готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину . Игрок выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 годы.

«Мы договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. В какой роли? Предложим работу в академии, работу тренера», — цитирует Боранбаева Sports.kz.

Аршавин в футболке «Кайрата» выходил на поле в 84 матчах и забил 24 мяча. До перехода в казахстанскую лигу футболист защищал цвета «Кубани», «Зенита» и лондонского «Арсенала». За сборную России полузащитник сыграл 16 матчей и отличился дважды. Один из голов он записал на свой счёт в четвертьфинале чемпионата Европы-2008, когда команда Гуса Хиддинка взяла верх над сборной Голландии. Во время выступления в Англии Аршавин признавался игроком месяца.

News.ru сообщал, что Андрей Аршавин попал в список лучших футболистов Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) по итогам сезона.