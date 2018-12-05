Мамаев выступил на заседании суда

Александра Кокорина. В Тверском суде города Москвы проходит заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита"

"Я хочу опровергнуть, что я социально опасен и могу скрыться. Мы полностью сотрудничали со следствием. И сами пришли в ГСУ, сами пришли и никак не препятствовали следствию. Предвзято и надумано думать, что я могу скрыться. Я сдал все паспорта, и никак не препятствую ходу дела.

Я не рецидивист. Я согласен на любую меру пресечения кроме ареста. В наших интересах закончить процесс как можно быстрее. У меня два несовершеннолетних ребенка. Мое отсутствие плохо сказывается на их воспитание и психике", — заявил футболист.

Ранее следствие высказало мнение, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность.