Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый чемпионат России по футболу среди артистов пройдет в Москве 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Команды артистов из 13 регионов России сразятся на первом футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол-Россия-2018", который пройдет в Москве 11 и 12 декабря. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"Все команды должны иметь концертные номера, у нас получилось 16 команд. Турнир пройдет 11 и 12 декабря. Одиннадцатого в манеже "Спартак" пройдут предварительные игры, двенадцатого наши команды разыграют призовые места", — сказал Сучков на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что участниками чемпионата станут 13 коллективов, представляющих регионы России, команда звезд российской эстрады "Старко", команда "Диаспоры Москвы" и команда зарубежных звезд "Сборная мира". Среди участвующих регионов — Подмосковье, Санкт Петербург, Башкортостан, Калмыкия и другие.
Матчи пройдут в формате "7 на 7" и будут состоять из двух таймов продолжительностью по 15 минут и 5-минутного перерыва.
Как отметил на пресс-конференции лидер группы "Зодчие", президент футбольного клуба звезд эстрады Юрий Давыдов, мероприятие станет поводом, чтобы собрать артистов разных жанров и национальных культур. Во время футбольных матчей посреди поля будет установлен подиум, где будут проходить выступления.
Кроме того, 12 декабря пройдет гала-концерт участников и гостей турнира в театре "Градский Холл".
ТАСС: последние новости
ФК "Кайрат" готов предложить Аршавину должность тренера академии СМИ: футболист "Спартака" Адриано договорился о переходе в "Галатасарай" Суд продлил на два месяца арест Мамаеву и Кокорину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО19
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»6
«Саутгемнтон» объявил имя нового главного тренера
Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката1
Аршавина опять позвали в Казахстан
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение