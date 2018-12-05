Первый чемпионат России по футболу среди артистов пройдет в Москве

Команды артистов из 13 регионов России сразятся на первом футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол-Россия-2018", который пройдет в Москве 11 и 12 декабря. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Все команды должны иметь концертные номера, у нас получилось 16 команд. Турнир пройдет 11 и 12 декабря. Одиннадцатого в манеже "Спартак" пройдут предварительные игры, двенадцатого наши команды разыграют призовые места", — сказал Сучков на пресс-конференции в Москве.

Он уточнил, что участниками чемпионата станут 13 коллективов, представляющих регионы России, команда звезд российской эстрады "Старко", команда "Диаспоры Москвы" и команда зарубежных звезд "Сборная мира". Среди участвующих регионов — Подмосковье, Санкт Петербург, Башкортостан, Калмыкия и другие.

Матчи пройдут в формате "7 на 7" и будут состоять из двух таймов продолжительностью по 15 минут и 5-минутного перерыва.

Как отметил на пресс-конференции лидер группы "Зодчие", президент футбольного клуба звезд эстрады Юрий Давыдов , мероприятие станет поводом, чтобы собрать артистов разных жанров и национальных культур. Во время футбольных матчей посреди поля будет установлен подиум, где будут проходить выступления.

Кроме того, 12 декабря пройдет гала-концерт участников и гостей турнира в театре "Градский Холл".