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Мамаев позвал в свидетели защиты подругу из Литвы 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Московский комсомолец» пишет, что футболист Павел Мамаев вызвал в свидетели защиты «любовницу из Литвы». Ранее его жена Алана заявила, что муж «променял» ее на девушку из Вильнюса.
Она показала в Instagram фотографии этой девушки. По словам Мамаевой, именно из-за нее начался конфликт с водителем, ставший одной из причин задержания футболиста.
На заседании суда 5 декабря, где рассматривалось продление ареста Мамаева, футболист заявил, что частично признает вину в инциденте с водителем. По данным «Чемпионата», Мамаев рассказал, что открыл на его имя счет и положил туда деньги. Также футболист подчеркнул, что у пострадавшего чиновника Минпромторга к нему претензий нет.
Мамаев обратил внимание, что ему и Александру Кокорина вменяют предварительный сговор.
«На всех видео, которые были показаны общественности, видно, что нет сговора, всё было спонтанно», — подчеркнул он.
Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Он подчеркнул, что 15 лет отдал спорту, не является хулиганом и рецидивистом, а на его иждивении находятся двое детей.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
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