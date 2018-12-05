Мамаев позвал в свидетели защиты подругу из Литвы

Московский комсомолец» пишет , что футболист Павел Мамаев вызвал в свидетели защиты «любовницу из Литвы». Ранее его жена Алана заявила, что муж «променял» ее на девушку из Вильнюса.

Она показала в Instagram фотографии этой девушки. По словам Мамаевой, именно из-за нее начался конфликт с водителем, ставший одной из причин задержания футболиста.

На заседании суда 5 декабря, где рассматривалось продление ареста Мамаева, футболист заявил, что частично признает вину в инциденте с водителем. По данным «Чемпионата», Мамаев рассказал, что открыл на его имя счет и положил туда деньги. Также футболист подчеркнул, что у пострадавшего чиновника Минпромторга к нему претензий нет.

Мамаев обратил внимание, что ему и Александру Кокорина вменяют предварительный сговор.

«На всех видео, которые были показаны общественности, видно, что нет сговора, всё было спонтанно», — подчеркнул он.

Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Он подчеркнул, что 15 лет отдал спорту, не является хулиганом и рецидивистом, а на его иждивении находятся двое детей.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.