Уткин разозлился из-за продления ареста Кокорину и Мамаеву

«Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно», — написал журналист.

По его мнению, даже с учетом бюрократии и волокиты понятно, что никаких следственных действий с футболистами уже проводить не будут.

Уткин подчеркнул, что Кокорин и Мамаев не стали бы скрываться от следствия: у обоих миллионные контракты, которые они хотят сохранить.

«Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги», — возмутился он.

В заключение Уткин заявил, что очень не удовлетворен тем, как «дармоеды прожирают» его налоги.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца.

На заседании суда 5 декабря, где рассматривалось продление ареста, Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме заключения под стражу. Он подчеркнул, что 15 лет отдал спорту, не является хулиганом и рецидивистом, а на его иждивении находятся двое детей. Футболист напомнил, что сдал паспорта и даже при желании не смог бы покинуть страну.