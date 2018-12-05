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Уткин разозлился из-за продления ареста Кокорину и Мамаеву 

Рамблер + ещё 3 18 часов назад
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Уткина возмутило, что органы правопорядка и правосудия не смогли разобраться с «простым и очевидным» делом за два месяца.
«Что ж, Кокорину и компании продлили СИЗО. По-моему, это омерзительно», — написал журналист.
По его мнению, даже с учетом бюрократии и волокиты понятно, что никаких следственных действий с футболистами уже проводить не будут.
Уткин подчеркнул, что Кокорин и Мамаев не стали бы скрываться от следствия: у обоих миллионные контракты, которые они хотят сохранить.
«Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги», — возмутился он.
В заключение Уткин заявил, что очень не удовлетворен тем, как «дармоеды прожирают» его налоги.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца.
На заседании суда 5 декабря, где рассматривалось продление ареста, Мамаев заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме заключения под стражу. Он подчеркнул, что 15 лет отдал спорту, не является хулиганом и рецидивистом, а на его иждивении находятся двое детей. Футболист напомнил, что сдал паспорта и даже при желании не смог бы покинуть страну.
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