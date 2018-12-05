Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление

Подруга Кокорина: «Надеюсь, это будет самый ужасный в их жизни Новый год»

«Встретят Новый год в СИЗО. Это всего лишь Новый год очередной. Зато можно посмеяться и сказать, что потом будет что вспомнить. Так сложились обстоятельства. Ведь никто от такого не застрахован, у нас же как говорят: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — передает слова подруги Кокорина РИА «Новости».

По словам Шишкановой, с футболистами произошло не самое страшное.

«Да, увы, придется встретить Новый год в СИЗО, но я надеюсь, что это будет самый ужасный в их жизни Новый год, больше никогда ничего подобного не произойдет», — сказала она.

Шишканова выразила надежду, что два месяца к аресту футболистов добавлены не зря, и за это время будет проведено тщательное расследование дела, за которым последует справедливый и беспристрастный суд.