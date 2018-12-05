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СМИ: мадридский «Реал» нарушил правила ФИФА 

Газета.Ru + ещё 9 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с бельгийским нападающим лондонского "Челси" Эденом Азаром, нарушив правила Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Как отмечает "Би-Би-Си", испанцы нарушили положение 18.3 правил ФИФА.
"Клуб, намеревающийся заключить контракт с профессионалом, должен письменно сообщить об этом клубу игрока, прежде чем вступать с ним в переговоры. Профессионал может заключать договор только с другим клубом только в случае, если его контракт с нынешним клубом истек или истекает в течение шести месяцев. Любое нарушение этого положения подлежит санкциям", — гласит положение.
До этого "Би-Би-Си" сообщал, что "Челси" намерен продлить контракт Азара, действующее до 30 июня 2019 года.
В нынешнем сезоне на счету форварда семь мячей в 14 играх за лондонцев во всех турнирах.
Ранее тренер "Челси" рассказал о реакции команды на гол от "Вулверхэмптона".
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