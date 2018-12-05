СМИ: мадридский «Реал» нарушил правила ФИФА

Как отмечает "Би-Би-Си" , испанцы нарушили положение 18.3 правил ФИФА.

"Клуб, намеревающийся заключить контракт с профессионалом, должен письменно сообщить об этом клубу игрока, прежде чем вступать с ним в переговоры. Профессионал может заключать договор только с другим клубом только в случае, если его контракт с нынешним клубом истек или истекает в течение шести месяцев. Любое нарушение этого положения подлежит санкциям", — гласит положение.

До этого "Би-Би-Си" сообщал, что "Челси" намерен продлить контракт Азара, действующее до 30 июня 2019 года.

В нынешнем сезоне на счету форварда семь мячей в 14 играх за лондонцев во всех турнирах.

Ранее тренер "Челси" рассказал о реакции команды на гол от "Вулверхэмптона".