Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с бельгийским нападающим лондонского "Челси" Эденом Азаром, нарушив правила Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Как отмечает "Би-Би-Си", испанцы нарушили положение 18.3 правил ФИФА.
"Клуб, намеревающийся заключить контракт с профессионалом, должен письменно сообщить об этом клубу игрока, прежде чем вступать с ним в переговоры. Профессионал может заключать договор только с другим клубом только в случае, если его контракт с нынешним клубом истек или истекает в течение шести месяцев. Любое нарушение этого положения подлежит санкциям", — гласит положение.
До этого "Би-Би-Си" сообщал, что "Челси" намерен продлить контракт Азара, действующее до 30 июня 2019 года.
В нынешнем сезоне на счету форварда семь мячей в 14 играх за лондонцев во всех турнирах.
Ранее тренер "Челси" рассказал о реакции команды на гол от "Вулверхэмптона".