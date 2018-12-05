Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов поддержал Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского "Локомотив" Федор Смолов выразил слова поддержки форварду петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, сообщает "Советский спорт".
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения футболистов, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
"Парни, привет. Знаю, что вы в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на поле. Вас все ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образумится и будет хорошо. Обнимаю", — сказал Смолов в видеообращении, показанном в эфире программы "Прямой эфир" на Первом канале.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
Газета.Ru: последние новости
Мама Кокориных разрыдалась после решения суда Уткин назвал омерзительным решение суда по делу Кокорина и Мамаева Мамаев оплатил операцию сотруднице "Краснодара"
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в 1/4 Кубка России
«Челси» и «Реал» согласовали переход Азара
Федун поставил задачу перед «Спартаком»2
«Реал» нацелился на Моуринью
Решение суда — идиотизм. Шоу, которое мы заслужили193
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение