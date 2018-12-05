Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения футболистов, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

"Парни, привет. Знаю, что вы в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на поле. Вас все ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образумится и будет хорошо. Обнимаю", — сказал Смолов в видеообращении, показанном в эфире программы "Прямой эфир" на Первом канале.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.