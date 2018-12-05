Жена Мамаева ответила на вопрос о разводе с футболистом

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.

3 декабря супруга футболиста обвинила Павла в измене.

"Я не подавала на развод, я жду своего мужа. Несмотря на всю ситуацию и все подробности, я все равно за него и решение суда считаю несправедливым.

Это бред полный, что они находятся под стражей. Что они не могут находиться дома", — цитирует Мамаеву "Спорт-Экспресс".

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения хавбека, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

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