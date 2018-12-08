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«Вердер» в Бремене переиграл «Фортуну» 

LiveSport.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бременский «Вердер» обыграл «Фортуну» (3:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Кевин Мевальд (20), Мартин Харник (71) и Джош Сарджент (78).
Единственный гол клуба из Дюссельдорфа забил Доди Лукебакио, реализовавший пенальти на 41-й минуте.
После этой победы «Вердер» набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна», имея в активе девять баллов, занимает 18-е место.
В следующем туре «Вердер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Фортуна» на своем поле примет «Фрайбург».
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