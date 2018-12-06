Медведев рассказал о доходах от проведения ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам рассказал, что расходы на проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году составили порядка 650 млрд рублей, что сравнимо с месячными расходами на функционирование пенсионной системы, тогда как доходы от ЧМ превысили эту сумму примерно на 200 млрд

«Мы потратили на подготовку Чемпионата мира в районе 650 млрд рублей. Чтобы было понятно, что это такое — это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца, и все. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили в результате проведения чемпионата, по подсчетам экономистов, ну где-то на 200 млрд больше. То есть даже в этом смысле баланс в пользу того, что было сделано. Но считать арифметически нельзя», — сказал Медведев.

Медведев отметил, что проведение в России ЧМ-2018 года дало мощный импульс развитию инфраструктуры, социальных услуг и медицинских сервисов.

«Вот вы сказали про эти города, где чемпионат мира проходил, мы же с вами в этих городах бывали — там аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц не было. Я не про Москву, конечно, не про Петербург. А сейчас там есть все. Это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг. Не вся страна, но все-таки это очень крупные города», — добавил он.

Медведев также добавил, что Россия провела лучший Чемпионат мира по футболу в истории.