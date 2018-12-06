Станислав Черчесов получил премию «Человек года»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.

Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня". Сборная России под руководством Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России.