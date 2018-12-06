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Станислав Черчесов получил премию «Человек года» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.
Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня". Сборная России под руководством Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России.
"Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол", — сказал Черчесов после вручения награды.
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