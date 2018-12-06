Лидер фанатов «Бока Хуниорс» депортирован из Испании

Испанская полиция депортировала из страны одного из лидеров фанатского движения «Боки Хуниорс» Макси Маццаро, который прибыл в Мадрид на ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт».

По информации AS, Маццаро был замечен в столице Испании вечером 5 декабря. Фаната депортировали на родину в целях обеспечения безопасности на матче «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». За ним числится целый ряд правонарушений. Маццаро — один из самых опасных представителей ультрас-движений «Боки».

Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес.