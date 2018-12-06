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Лидер фанатов «Бока Хуниорс» депортирован из Испании 

RT на русском + ещё 3 16 часов назад
Фото: Reuters
Испанская полиция депортировала из страны одного из лидеров фанатского движения «Боки Хуниорс» Макси Маццаро, который прибыл в Мадрид на ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт».
По информации AS, Маццаро был замечен в столице Испании вечером 5 декабря. Фаната депортировали на родину в целях обеспечения безопасности на матче «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». За ним числится целый ряд правонарушений. Маццаро — один из самых опасных представителей ультрас-движений «Боки».
Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес.
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