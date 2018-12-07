Известные футболисты устроили вечеринку с 70 девушками

Лидеры лондонского «Арсенала» устроили грандиозную вечеринку с "рекой" алкоголя, веселящим газом и 70 девушками, пишет The Sun.

Среди активных участников масштабного застолья были замечены лидеры «канониров» Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг и Месут Озил.

«Некоторые даже теряли сознание. Выглядело все это просто дико», — цитирует свидетеля автор статьи.

Всего за вечер футболисты заказали алкоголя на 30 тысяч фунтов стерлингов. Выпивку делили с 70 девушками, которых специально пригласили в один из элитных клубов Лондона.

Авторы статьи уверяют, что руководство клуба знает о похождениях своих футболистов. С каждым из участников вечеринки планируется провести профилактическую беседу.

Впрочем даже злостное нарушение спортивного режима не отражается на профессионализме «канониров», которые ранее выдали захватывающий спектакль на поле, сыграв вничью с «Манчестером». Эксперты назвали встречу «футбольным безумием». Дважды «Арсенал» вырывался вперёд, но оба раза упускал преимущество. Итог матча 2:2. В турнирной таблице «канониры» находятся на пятом месте, набрав 31 очко.