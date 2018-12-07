Акинфеев объяснил, почему его никогда не будет в социальных сетях

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об обмане его семьи со стороны прессы.

«На последнем чемпионате Европы мне кто-то из ребят сказал: мол, классное интервью твои родственники дали. Я в полном недоумении: какие родственники, какое интервью? Оказывается, моим родным позвонили из газеты, сказали, что со мной всё согласовано, что я дал добро на интервью», — цитирует голкипера РИА Новости.

Он также сказал, что подобные ситуации он может охарактеризовать словом «грязь».

«Меня, например, нет и не будет в соцсетях по одной простой причине — из-за этой постоянной грязи», — добавил Акинфеев.

Напомним, что на Евро-2016, о котором говорит Акинфеев, сборная России не смогла выйти из группы. Этой осенью вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команды.

Ранее сообщалось, что Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ.