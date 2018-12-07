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Акинфеев объяснил, почему его никогда не будет в социальных сетях 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об обмане его семьи со стороны прессы.
«На последнем чемпионате Европы мне кто-то из ребят сказал: мол, классное интервью твои родственники дали. Я в полном недоумении: какие родственники, какое интервью? Оказывается, моим родным позвонили из газеты, сказали, что со мной всё согласовано, что я дал добро на интервью», — цитирует голкипера РИА Новости.
Он также сказал, что подобные ситуации он может охарактеризовать словом «грязь».
«Меня, например, нет и не будет в соцсетях по одной простой причине — из-за этой постоянной грязи», — добавил Акинфеев.
Напомним, что на Евро-2016, о котором говорит Акинфеев, сборная России не смогла выйти из группы. Этой осенью вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команды.
Ранее сообщалось, что Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ.
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