Тренер встал на колени ради добавленного времени

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Тренер встал перед судьей на колени ради добавленного времени 

Lenta.ru 1 час назад
Главный тренер софийского ЦСКА Нестор Эль Маэстро умолял судью добавить время в концовке матча чемпионата Болгарии против «Лудогорца». Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь mshumanov.
Рефери добавил две минуты к основному времени противостояния. Эль Маэстро просил о еще большем количестве минут и даже встал на колени перед судьей. Тем не менее, просьбу сербского специалиста не выполнили. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В случае победы ЦСКА мог вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Болгарии «Лудогорцу». После 18 туров отрыв команды Эль Маэстро от первого места составляет шесть очков.
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