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В Сети узнали о планах Глушакова засудить жену за мошенничество 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает, что футболист Денис Глушаков решил обвинить свою жену Дарью в мошенничестве и написал на нее заявление.
С чем связаны его обвинения, Mash не уточняет. Канал утверждает, что журналистов, которые говорили с супругой футболиста, допрашивают сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
В 2009 году Глушаков женился на Дарье, девушке из его родного города Миллерово. В 2011 году у них родилась первая дочь, а в 2016-м — вторая.
В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов в размере 80 тысяч рублей в месяц.
Супруга футболиста утверждает, что он изменял ей на протяжении всех десяти лет отношений, а в начале августа избил и забрал украшения. По ее словам, муж перевел ей сто тысяч рублей «на детей».
В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.
В рамках бракоразводного процесса на счета Глушакова наложили обеспечительный арест, но позже суд его снял. Адвокат футболиста заявляла, что суд арестовал счета, не проверив требования на соответствие закону и не указав реквизиты.
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