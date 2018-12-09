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Червиченко: «Спартак» превращается в абсолютно унылую команду 

РИА Новости + ещё 24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Игра футбольного клуба "Спартак" в выездном матче чемпионата России с махачкалинским "Анжи" показала, что "красно-белые" превращаются в абсолютно унылую команду, заявил РИА Новости бывший президент и владелец московского клуба Андрей Червиченко.
"Спартак" в субботу разгромил махачкалинский "Анжи" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Два мяча "красно-белые" забили с пенальти.
"Единственный нормальный игровой момент "Спартак" создал на 84-й минуте, когда хорошо забил Зе Луиш. Во всем остальном увидел лишь упование на то, что судья примет правильное решение", — продолжил собеседник агентства.
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