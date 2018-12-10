Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова , вышел на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он был арестован на 10 суток. Судья принял решение запретить Голунову посещать любые спортивные соревнования сроком на пять лет.

Болельщик выбежал на поле в середине второго тайма встречи, которая прошла 29 ноября. Игроки "Спартака" оттеснили его от Глушакова, затем Голунов был передан в руки полиции.