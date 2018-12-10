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Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) с целью напасть на капитана москвичей Дениса Глушакова, вышел на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Он был арестован на 10 суток. Судья принял решение запретить Голунову посещать любые спортивные соревнования сроком на пять лет.
Болельщик выбежал на поле в середине второго тайма встречи, которая прошла 29 ноября. Игроки "Спартака" оттеснили его от Глушакова, затем Голунов был передан в руки полиции.
Ранее ряд фанатских групп объявил о своем негативном отношении к полузащитнику, которого многие считают виновным в увольнении тренера Массимо Карреры.
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