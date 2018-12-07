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«Балтика» уволила очередного тренера 

Вести.Ru + ещё 9 15 часов назад
Фото: ТАСС
Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера клуба ФНЛ "Балтики". Калининградский клуб расстался с третьим наставником в сезоне.
Как сообщил "Спорт-Экспресс", "Балтика" решила прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Ледяховым и его помощником Олегом Василенко. Ранее клуб предложил 11 футболистам Константину Плиеву, Александру Шешукову, Андрею Буйволову, Владимиру Дядюну, Павле Радуновичу, Нике Дзаламидзе, Евгению Помазану, Кириллу Погребняку, Аслану Дудиеву, Олегу Дмитриеву и Максиму Плопе искать себе новые команды. С остальными игроками будут пересмотрены контракты.
"Балтика", испытывающая проблемы с финансами, занимает 16 место. В нынешнем сезоне клуб уже расстался с двумя тренерами — Игорем Черевченко и Валерием Непомнящим. Игорь Ледяхов возглавил калининградцев в конце сентября, но и он лишился своего поста.
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