СМИ: Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса»

Болельщики миланского «Интера» устроили погром на стадионе туринского «Ювентуса» во время матча 15-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, фанаты «нерадзурри» оторвали несколько сидений на стадионе «Альянц — Ювентус», повредили туалеты, а также столкнули сотрудника стадиона с трибуны.

Отмечается, что поводом такого поведения стал тот факт, что ряду болельщиков запретили зайти на трибуны из-за билетов, оформленных на чужие имена.