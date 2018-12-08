Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса» 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Болельщики миланского «Интера» устроили погром на стадионе туринского «Ювентуса» во время матча 15-го тура итальянской Серии А.
Как сообщает Football Italia, фанаты «нерадзурри» оторвали несколько сидений на стадионе «Альянц — Ювентус», повредили туалеты, а также столкнули сотрудника стадиона с трибуны.
Отмечается, что поводом такого поведения стал тот факт, что ряду болельщиков запретили зайти на трибуны из-за билетов, оформленных на чужие имена.
Ранее сообщалось, что гол Марио Манджукича принёс «Ювентусу» победу над «Интером» в матче Серии А.
RT на русском: последние новости
Адвокат Пака оценила сроки расследования дел, подобных делу Мамаева и Кокорина СМИ: Каборе может перейти из «Краснодара» в «Спартак» Акинфеев объяснил, почему его никогда не будет в социальных сетях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домашний стадион «Зенита» сменил название
Второй сезон WBSS может быть отменён
Лукаку может уйти из МЮ из-за Моуринью
Украинец назвал своего отца гением бокса
РФС поздравил Мутко с 60-летием
Видео
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:09
Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову
Фигурное катание Статьи
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение