Домашний стадион «Зенита» сменил название

Теперь стадион называется "Газпром-Арена". Предыдущее название "Санкт-Петербург" будет использоваться на международных матчах.

"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены", — сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Открытие 68-тысячного стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга состоялось 22 апреля 2017 года. Тогда в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. После этого на арене проходили матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может купить "венгерского Пола Скоулза".