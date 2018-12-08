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Домашний стадион «Зенита» сменил название 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Домашняя арена петербургского "Зенита" сменила название, сообщает ТАСС.
Теперь стадион называется "Газпром-Арена". Предыдущее название "Санкт-Петербург" будет использоваться на международных матчах.
"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены", — сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
Открытие 68-тысячного стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга состоялось 22 апреля 2017 года. Тогда в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. После этого на арене проходили матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может купить "венгерского Пола Скоулза".
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