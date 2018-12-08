В субботу на стадионе «ВЭБ Арена» в 15.00 по московскому времени начался матч 17-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Енисеем».
ЦСКА набрал 27 очков и находится на 3-ем месте в турнирной таблице. «Енисей», набравший 10 очков, расположился на последнем месте в таблице чемпионата.
Отметим, что в составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.
«Енисей» будет представлен таким составом: Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Али Гаджибеков, Валерий Кичин, Петар Занев, Фегор Огуде, Александр Зотов, Дмитрий Торбинский, Артур Саркисов, Михаил Комков и Александр Кутьин.
Получить доступ к прямой трансляции матча можно всего за 75 рублей. Для этого достаточно ввести номер телефона и e-mail и оплатить покупку банковской картой или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги». После успешной оплаты вы получите код в SMS и на электронную почту. Введите его в поле «У меня есть код доступа».