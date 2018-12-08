Матч ЦСКА — «Енисей»: прямая трансляция

В субботу на стадионе «ВЭБ Арена» в 15.00 по московскому времени начался матч 17-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Енисеем».

ЦСКА набрал 27 очков и находится на 3-ем месте в турнирной таблице. «Енисей», набравший 10 очков, расположился на последнем месте в таблице чемпионата.